Incoronazione Carlo III, il valore della corona e dei gioielli reali

La corona, il simbolo della monarchia. È in corso la cerimonia d’incoronazione di Carlo III e tra gli aspetti che più richiamano l’attenzione del pubblico c’è quello legato al valore dei diversi gioielli impegnati nella sfilata verso l’Abbazia di Westminster.

Il cambio di corona

Primo fra tutti: la corona di Sant’Edoardo. Indossata da re Carlo, è in oro massiccio, pesa 2,23 kg ed è decorata con 444 pietre preziose e semi-preziose e con una base di pelliccia di ermellino. È stata realizzata nel 1661 per l’incoronazione di Carlo II, dopo che la precedente corona medievale venne fusa dai parlamentari nel 1649 durante la Guerra Civile. Dato l’ingente peso, viene indossata solo per pochi minuti: subito dopo l’incoronazione, il sovrano inglese la sostituisce con l’Imperial State Crown (che pesa poco più di 1 kg), contenente 2.868 diamanti, 17 zaffiri, 11 smeraldi e 269 perle e il diamante Cullinan II; sul retro ha lo Stuart Sapphire, sul fronte invece il Rubino del Principe Nero. Il valore? Essendo preziosi tanto antichi quanto unici, è impossibile quantificarlo.

Un patrimonio di quasi 3 miliardi di sterline

Collane. Corone, Piatti. Spade. Vesti. Oltre 23.578 pietre preziose in totale. I gioielli della corona sono più di 140 e il loro valore risulta essere inestimabile. Il più prezioso è il Cullinan I, il più grande diamante a taglio netto al mondo (da 530 carati). Stando alle stime rese pubbliche, si tratta di un patrimonio di quasi 3 miliardi di sterline (oltre 3 miliardi di euro). L’intera collezione è custodita nella Jewel House della Torre di Londra, una fortezza inespugnabile presidiata 24 ore su 24 da un gruppo di soldati reali. Sono sempre stati lì. Tranne durante la Seconda Guerra Mondiale, quando alcuni dei gioielli più preziosi vennero nascosti per un periodo di tempo in una scatola di biscotti nel castello di Windsor.

La sfera d’oro e i due scettri

Durante l’incoronazione re Carlo indosserà anche il Sovereign’s Orb, la sfera d’oro con una croce montata in cima che simboleggia il mondo cristiano e il ruolo del monarca come capo della Chiesa d’Inghilterra. Avrà poi due scettri. Il primo, con la croce, che rappresenta il potere mondano del re. E il secondo, con la colomba, simbolo del suo potere spirituale.