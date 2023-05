Incoronazione Carlo III, le voci sul possibile forfait di Harry

Il 6 maggio si avvicina e a Westminster è tutto pronto per l'incoronazione di Carlo III: in dubbio la partecipazione del principe Harry, ecco cosa c'è all'origine dei sospetti

Il 6 maggio si avvicina. A Westminster si respira da giorni quell’aria a metà tra tensione ed eccitazione per l’incoronazione di Carlo III. Ad accrescere i rumors sul grande giorno c’è chi mette in dubbio la partecipazione del principe Harry. Ma davvero potrebbe non presentarsi? Ecco cosa lo fa pensare.

Harry non risponde ai media

Per ciò che si sa, Buckingham Palace ha già ufficializzato la sua presenza. Ma solo la sua. Niente Meghan Markle, che rimarrà in California coi figli Lilibet e Archie. Eppure c’è chi, stando a nuove indiscrezioni, teme che il principe possa dare forfait all’ultimo momento. Il periodico britannico Mail on Sunday racconta che gli organizzatori della cerimonia stanno tentando da giorni di contattare il duca di Sussex per avere dettagli sulla presenza alla cerimonia. Dettagli del tipo: quando arriverà? Quanto si fermerà? Dove alloggerà? Tutte domande a vuoto. A pochi giorni dall’incoronazione, rimangono senza risposta da parte di Harry.

… E non solo ai media

Harry non risponderebbe neanche alle email di Palazzo. I royal insider hanno dichiarato che tentare di entrare in contatto con lui «è come cercare di comunicare con Marte». Che sia davvero intenzionato di dare forfait a meno di quarantotto ore? Il timore è tanto e il rischio non è da escludersi, considerando anche le crescenti tensioni tra Harry e il resto della royal family. Ricordiamo a riguardo che, nei documenti depositati lo scorso 25 aprile dai suoi legali di fronte all’Alta Corte di Londra nell’ambito del processo per intercettazioni illegali contro il Sun di Rupert Murdoch, il principe ha rilasciato altre dichiarazioni shock sulla (sua) famiglia reale: prima fra tutte quella secondo cui suo padre Carlo avrebbe stretto un accordo segreto con i tabloid per favorire l’ascesa al trono di Camilla; la seconda, sul fratello William: questo avrebbe accettato nel 2020 una grossa somma di denaro (circa 1 milione di sterline) da Ruper Murdoch per accantonare una causa per intercettazioni illegali contro i tabloid del magnate australiano. La frattura tra Harry e i Windsor potrebbe davvero essere insanabile.