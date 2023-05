Incoronazione di Re Carlo, Harry è in Inghilterra: siederà in terza fila

Il dato è che nessuno sapeva cosa aspettarsi per quel momento importantissimo del suo genitore, per l’incoronazione Re Carlo III, Harry è in Inghilterra: siederà in terza fila. Il secondogenito del sovrano ha sciolto i dubbi della vigilia che permanevano sulla sua presenza ed è arrivato nel Regno Unito, pronto alle celebrazioni che a Londra vedranno suo padre cingere la spada ed impugnare globo e scettro. Insomma, il gran giorno è arrivato e l’incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla è di fatto in atto.

E da mesi ormai si erano ricorse indiscrezioni, supposizioni e teorie, come spiega Open. Su cosa? Non solo su tutti i dettagli della cerimonia. In particolare i media e gli insidier hanno cercato di capire qualcosa di certo sulla partecipazione del principe Harry. Ed il diretto interessato alla fine ha accontentato tutti ma sul filo di lana: anche se senza la scomoda moglie Meghan al seguito infatti Harry è arrivato all’ultimo momento, e sarà il primo ad andarsene.

Il volo AA come un passeggero comune

Il principe ha infatti preso un volo dell’American Airlines dalla California, mescolandosi ai comuni passeggeri, ed è atterrato nella tarda mattinata di ieri. Secondo quanto riportano i media Harry lascerà Londra subito dopo l’incoronazione, a cui assisterà dalle retrovie della navata, in terza fila. Il fratello di William infatti non sarà in prima, accanto a William e Kate, come prevederebbe la linea di successione al trono. Harry ha passato la notte, secondo quanto riportano i tabloid, a Frogmore Cottage, la proprietà nel parco di Windsor che la regina Elisabetta gli aveva dato come dono di nozze. Si tratta dello stesso immobile che ora re Carlo III vuole indietro per il resto della famiglia reale.