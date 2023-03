Incoronazione Re Carlo: i figli di Harry e Meghan Markle non sono stati invitati

Incoronazione Re Carlo: i figli di Harry e Meghan Markle non sono stati invitati. Qual è il motivo?

L’incoronazione di Re Carlo, in programma per il prossimo 6 maggio, vedrà due grandi assenti. Stiamo parlando di Archie e Lilibet Diana, figli di Harry e Meghan Markle. Sembra che i bambini non siano stati invitati alla cerimonia del nonno.

Il 6 maggio 2023, Carlo diventerà a tutti gli effetti Re d’Inghilterra. La cerimonia di incoronazione è molto attesa e in tutto il Regno non si fa che parlare d’altro. Stando a quanto sostiene il Telegraph, i figli di Harry e Meghan Markle non sono stati invitati alla cerimonia. I piccoli Archie e Lilibet Diana sembrano essere trattati da nipoti di serie B.

Archie e Lilibet Diana nipoti di serie B

Stando a quanto riferito al Telegraph da “una fonte interna di Palazzo“, i figli di Harry e Meghan non avrebbero ricevuto alcun invito alla incoronazione di Re Carlo. Il motivo? Archie e Lilibet, rispettivamente di tre e un anno, sono “troppo piccoli” per poter partecipare. Allo stesso tempo, però, Louis, terzogenito di William e Kate Middleton, potrebbe prendere parte alla cerimonia, anche se alla data dell’incoronazione avrà compiuto solo cinque anni.

Incoronazione Re Carlo: il 6 maggio è il compleanno di Archie

Il giorno dell’incoronazione di Re Carlo, il primogenito di Harry e Meghan festeggerà il suo compleanno. Un caso oppure una scelta fatta di proposito? Al momento, non sembra essere questo il motivo del mancato invito. Pare, infatti, che Archie e Lilibet saranno invitati alla cerimonia solo se dovesse partecipare anche Louis. George e Charlotte, rispettivamente di sette e nove anni, sono già confermati.