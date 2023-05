L’incoronazione di Re Carlo III è finalmente andata in scena. Grande assente è stata Meghan Markle: dov’era la moglie del principe Harry? Perché non ha accompagnato il marito?

Incoronazione Re Carlo III: dov’era Meghan Markle?

Sabato 6 maggio 2023 è andata in scena l’incoronazione di Re Carlo III. Il principe Harry, dopo le infinite polemiche legate alle sue dichiarazioni – tra interviste, documentari e biografie – si è presentato da solo. Dov’era Meghan Markle? Ufficialmente, la moglie di Harry non si è presentata a Londra perché ha “dovuto badare ai figli“.

Meghan Markle assente all’incoronazione di Re Carlo

In realtà, si vocifera che Meghan non abbia partecipato all’incoronazione di Re Carlo III perché non interessata al grande evento. Non a caso, mentre a Londra suo suocero diventava sovrano, la Markle è stata pizzicata da TMZ mentre si godeva un’escursione in mezzo alla natura a Montecito, in compagnia dei figli Archie Harrison e Lilibet Diana e di alcuni amici.

Incoronazione Re Carlo: Harry fugge da Meghan

Dopo l’incoronazione di Re Carlo III, Harry è fuggito a gambe levate. Secondo i beninformati, durante la processione verso Buckingham Palace, il marito di Meghan era già in aeroporto per tornare dalla sua famiglia.