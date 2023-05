Incoronazione re Carlo III: la lista degli invitati e degli esclusi

Conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo III. Le indiscrezioni e le polemiche della lista degli invitati, degli esclusi e degli assenti, più o meno giustificati

L’incoronazione di Carlo III

Conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo III. La cerimonia avrà luogo il 6 maggio alle 12 ora italiana presso l’Abbazia di Westminster. Sebbene molti dettagli dell’evento siano stati rivelati, ci sono ancora alcuni aspetti che rimangono riservati. Buckingham Palace ha dichiarato che la cerimonia sarà basata su tradizioni secolari, ma allo stesso tempo rifletterà anche il ruolo attuale del monarca e guarderà al futuro.

Una cerimonia che guarda al futuro

Carlo ha pensato fin dall’inizio a una cerimonia di incoronazione in grado di riflettere, in qualche modo, i cambiamenti che intende apportare rispetto alla linea dell’indimenticabile Regina Elisabetta. Insomma, anche per la monarchia britannica è tempo di cambiamenti.

La lista, decisamente ridotta degli invitati rispetto a quella di Elisabetta, sarà dunque coerente con le idee di Carlo III.

Gli esclusi

Più che gli invitati, a giudicare dalle indiscrezioni apparse sui media inglesi, a suscitare qualche polemica o perplessità, sono stati gli esclusi.

La questione Meghan e Harry

Se la questione sulla presenza di Harry e Meghan alla cerimonia ha catalizzato l’attenzione per mesi – la duchessa di Sussex ufficialmente rimarrà a casa ad occuparsi dei figli – ora sono altri i nomi che catturano l’attenzione mediatica.

Le scuse del Re

Da quanto trapela dai media britannici – ma non c’è una dichiarazione ufficiale in tal senso – Carlo III ha presentato le sue scuse personali a ciascuno dei parenti e dei nobili che non sono stati invitati all’incoronazione del 6 maggio 2023. Gli aristocratici britannici, tra cui baroni, conti, marchesi e duchi del regno, infatti, non saranno presenti alla cerimonia. Al loro posto, il re ha deciso di dare priorità ai membri delle charity che segue e ai rappresentanti del popolo britannico.

Il duca di Rutland e Lady Pamela tra gli esclusi

Una scelta che ha suscitato molte polemiche da parte di alcuni nobili esclusi dalla cerimonia, come il duca di Rutland.

Sempre tra gli esclusi illustri, figura anche Lady Pamela Hicks, la figlia di Lord Mountbatten, lo zio di Filippo che aveva organizzato il matrimonio tra sua nipote ed Elisabetta

Inoltre, è stato riferito che la lista dei parlamentari è stata ridotta e alle loro mogli non è stato permesso di partecipare alla cerimonia.

Gli assenti

Non solo i mancati inviti. A tenere alta l’attenzione mediatica, risultano anche alcuni invitati che saranno assenti, più o meno giustificati. L’assenza più pesante è quella del Presidente Joe Biden. Per quanto riguarda invece il concerto che si terrà il 7 maggio 2023 al Castello di Windsor, da Elton John a Ed Sheeran, da Robbie Williams a Harry Styles, sono molti gli artisti che hanno declinato l’invito a causa di altri impegni già presi. Parteciperà invece il nostro Andrea Bocelli.

Impossibile riportare l’elenco degli invitati. Per quanto l’Italia, sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(Nella foto Carlo e Camilla al Garden Party)