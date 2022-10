Una storia passata che molti chiedono di cancellare definitivamente e subito, ecco perché Camilla potrebbe dover rinunciare alla corona tradizionale

Sulla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III del Regno Unito grava un perché, quello su Camilla che potrebbe dover rinunciare alla corona tradizionale. La regina consorte avrebbe un motivo di delicatezza geopolitica per questa scelta non protocollare ed è un motivo che rimanda al passato coloniale britannico.

Il prossimo 6 maggio è infatti prevista l’incoronazione ma Camilla potrebbe essere “costretta a rinunciare alla tradizionale corona realizzata appositamente per la Regina Madre nel 1937”.

Camilla potrebbe rinunciare alla corona

Ma qual è il motivo? Un grosso motivo, grosso e luccicante: il famoso Koh-i-Noor, vale a dire il diamante da 105 carati che campeggia proprio sulla corona. Dall’India molti sono tornati a chiederne la restituzione. E non ci sarebbe solo l’India che lo rivuole ma anche Afghanistan, Pakistan e Bangladesh.

Per molti politici di quei paesi il diamante sarebbe un “totem” di un passato coloniale con cui la Gran Bretagna di Carlo III deve chiudere definitivamente i conti.

Regalo a Vittoria o razzia coloniale?

Quel gioiello infatti venne portato in Inghilterra dalla Compagnia delle Indie Orientali nel 1849. In quell’occasione fu presentato alla Regina Vittoria ed era entrato a far parte dei gioielli della casa reale britannica. Per la storia ufficiale fu un dono ma per gli indiani fu una razzia, ecco perché Camilla, in linea con un basso profilo per delicatezza potrebbe non idossarlo a maggio.