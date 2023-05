Incoronazione Re Carlo: tra i paggetti anche il nipotino George

Incoronazione Re Carlo: tra i paggetti anche il principino George, ma per il bambino non è la prima volta.

Durante l’incoronazione di Re Carlo saranno i bambini ad accompagnare il nuovo sovrano e la regina consorte, Camilla, sollevandole i sontuosi manti lungo la navata di Westminster Abbey. I paggetti sono figure cerimoniali presenti in occasioni speciali come quello che sta avvenendo a Londra in queste ore. I paggetti saranno otto: quattro per il re, che prende il posto di sua madre Elisabetta II, e quattro per sua moglie. Il dress code è molto severo da questo punto di vista: i paggetti devono tutti indossare un’unica tunica scarlatta, dettagli dorati e polsini in velluto blu. Tra questi è da menzionare il nipotino di Carlo, George, figlio di William e Kate.

Incoronazione Re Carlo: non è la prima volta per George

Non è la prima volta che il piccolo George assume il ruolo di paggetto. Già lo è stato, infatti, durante il matrimonio dello zio Harry con Meghan Markle, avvenuto il 19 maggio 2018.

Chi sono gli altri paggetti?

Come informa SkyTg24, oltre a George, gli altri paggetti che accompagneranno i due nuovi sovrani del Regno Unito saranno Lord Oliver Cholmondeley, Ralph Tollemache e Nicholas Barclay, che accompagneranno re Carlo. A condurre la regina consorte, invece, Gus e Louis Lopes, ma anche Freddy e Arthur Elliot.