Incremento contagi a Malta, studenti italiani in quarantena Covid

Milano, 10 lug. (askanews) – Negli ultimi giorni a Malta si è registrato un incremento di casi di contagio da Covid-19, soprattutto tra giovani studenti anche italiani che frequentano corsi di lingua inglese nell’Arcipelago. Diverse fonti parlano di oltre cento persone in quarantena.

L’Ambasciata italiana, in raccordo con le competenti Autorità maltesi, sta seguendo i casi nei quali sono coinvolti i connazionali. Il Personale della Sede, compatibilmente con le restrizioni di carattere sanitario, si sta recando presso le strutture dove sono ospitati i gruppi più numerosi di connazionali, per assicurare che il trattamento risponda agli standard concordati in occasione dell’acquisto del pacchetto.

Secondo il Ministero della Salute maltese sono attualmente 9 i focolai presso altrettante scuole di lingua inglese.