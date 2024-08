Incursione Ucraina a Kursk, Zelensky: i russi sentano la loro guerra

Roma, 9 ago. (askanews) - Immagini non verificabili e diffuse dal ministero della Difesa russo sostengono di mostrare la distruzione di veicoli corazzati ucraini nella regione di confine di Kursk, durante un'incursione delle forze di Kiev. Secondo l'esercito russo, all'inizio della settimana più di...

Roma, 9 ago. (askanews) – Immagini non verificabili e diffuse dal ministero della Difesa russo sostengono di mostrare la distruzione di veicoli corazzati ucraini nella regione di confine di Kursk, durante un’incursione delle forze di Kiev. Secondo l’esercito russo, all’inizio della settimana più di mille soldati ucraini con una decina di carri armati e una ventina di veicoli blindati sono entrati nella regione sud-occidentale russa, in quello che potrebbe essere definito come il più importante attacco di Kiev contro la Russia dall’inizio dell’offensiva di Mosca contro l’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in uno dei suoi video ha commentato:

“Gli ucraini sanno come raggiungere i loro obiettivi. La Russia ha portato la guerra sul nostro territorio e dovrebbe sentire ciò che ha fatto”.

Intanto al terzo giorno dell’incursione ucraina in Russia nella regione di Kursk, prosegue la distribuzione di aiuti agli sfollati. Qui siamo in un centro gestito dai volontari del LDPR, Partito Liberal-Democratico di Russia.

“Il primo giorno di distribuzione si sono presentate circa 150 persone e 1.500 hanno presentato richiesta per raccogliere cibo”, spiega una volontaria.