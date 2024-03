InCyber, a Lille in migliaia al forum di cybersecurity

Lille (Francia), 27 mar. (askanews) - Hacker etici, start-up ed esperti di sicurezza informatica si sono dati appuntamento a Lille, in Francia, per il forum di cybersecurity InCyber, in un contesto segnato dagli attacchi informatici che hanno preso di mira il Paese nelle ultime settimane e a pochi m...