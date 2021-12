Indaco, Giannone: shopping in diretta con influencer del beauty

Roma, 15 dic. (askanews) – Shopping in diretta con gli influencer. È questa una delle opportunità offerte da Indaco, una delle ultime startup accelerate da LVenture Group. Ad illustrare le particolarità di Indaco, la marketplace app per l acquisto di prodotti beauty, è il ceo Marco Giannone.

“Indaco è l’app dedicata al social shopping. Il nostro obiettivo è quello di trasformare l’attuale esperienza di shopping online che è arida e solitaria, solitamente si passa sul divano a guardare immmagini statiche e leggere recensioni fasulle, in un’esperienza di shopping interattiva, social ed autentica, grazie a videodirette, una a molti, e ai creator digitali che sono gli influencer”.

Indaco risponde alle nuove esigenze dei consumatori che preferiscono fare acquisti online in maniera ‘social’.

“Le nuove generazioni di consumatori vogliono nuove esperienze di shopping, le vogliono d’intrattenimento, con deal esclusivi e contenuti d’alto valore. Vogliono il social shopping. E’ un mega trend che è esploso in Asia, in Cina nel 2016. Valeva l’anno scorso 150 miliardi di dollari e quest’anno è oltre che raddoppiato e, quindi, vale 350 miliardi di dollari.

In America è da poco arrivato e vale già 36 miliardi di dollari. Questo è il futuro dello shopping online. E proprio per portare questo futuro dello shopping online in Italia e in Europa che noi abbiamo creato Indaco, la market place app per il social shopping: verticale, sul settore del beauty e della cosmesi”.