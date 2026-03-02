Indagine su appalti pubblici e fondi europei: anomalie e nodi da chiarire

C’è un filo che ricorre in diverse gare pubbliche cofinanziate con fondi europei: discrepanze nella documentazione, varianti contrattuali poco motivate e reti di rapporti societari che tornano spesso. Questa inchiesta ricompone quel filo partendo da atti ufficiali — bandi, delibere, visure camerali, rapporti di controllo — per capire dove è necessario scavare più a fondo e quali scenari potrebbero emergere.

Fonti consultate

– Rapporto OLAF 2024 (capitolo sulle frodi negli appalti cofinanziati)

– Delibere e provvedimenti ANAC 2023-2025

– Visure e bilanci depositati al Registro delle imprese

– Bandi, contratti, varianti e determinazioni pubblicate sui portali di trasparenza degli enti locali

– Estratti di atti giudiziari e richieste documentali acquisite agli atti

Sintesi delle anomalie riscontrate

– Criteri di selezione applicati in modo non coerente: nelle valutazioni tecniche emergono scarti rispetto ai punteggi e alle soglie pubblicate.

– Pubblicazioni corrette solo in ritardo o integrate senza una spiegazione ufficiale.

– Varianti che aumentano il valore delle commesse senza adeguata documentazione tecnica a supporto.

– Subappalti affidati a società con partecipazioni incrociate o soci in comune, come risultano dalle visure camerali.

– Pagamenti anticipati rispetto alla completa rendicontazione tecnica prevista nei capitolati.

Ricostruzione dai documenti

I verbali e le determinazioni mostrano una sequenza ricorrente: bando pubblicato, aggiudicazione provvisoria, deposito di contratti che presentano differenze non motivate e, successivamente, varianti che riallineano importi e prestazioni. In più casi le visure e i bilanci consultati rivelano legami societari tra aggiudicatari e subappaltatori, mentre i mandati di pagamento sembrano anticipare fasi di rendicontazione non concluse. Questi elementi non costituiscono di per sé una prova di illecito, ma giustificano verifiche incrociate e approfondite.

Chi è coinvolto

Dai documenti emergono tre soggetti principali: gli enti locali appaltanti (con delibere e determinazioni), le imprese aggiudicatarie (insieme a controllate e subappaltatrici) e i consulenti tecnici incaricati per perizie e certificazioni. In vari casi risaltano nomine affidate a professionisti con rapporti societari preesistenti con fornitori, situazione che richiede verifiche su possibili conflitti d’interesse.

Possibili conseguenze, se le anomalie venissero confermate

– Amministrative: avvio di verifiche interne, richieste di chiarimento e sanzioni da parte degli organi di controllo.

– Contabili: recupero di somme o rettifiche nella rendicontazione dei fondi europei.

– Giudiziarie: approfondimenti penali qualora emergessero profili di illiceità.

– Operative: ritardi o riprogrammazioni delle opere, con ricadute su cantieri e servizi.

Passi già avviati e prossime azioni decisive

Sono già state inoltrate segnalazioni e le autorità nazionali ed europee hanno richiesto documenti. Per chiarire la situazione saranno fondamentali:

– acquisizione integrale di contratti e varianti dai fascicoli amministrativi;

– confronto tra visure societarie e mandati di pagamento per ricostruire i flussi finanziari;

– richieste formali di chiarimento ad ANAC e alla Direzione per la gestione dei fondi europei;

– audizioni di funzionari e responsabili, con diritto di replica per gli interessati;

– ispezioni tecniche e sopralluoghi per verificare la corrispondenza tra opere eseguite e quanto rendicontato.

Esempi concreti, dove la documentazione lo consente

– Bando A: i criteri di punteggio pubblicati non trovano spiegazione nelle schede tecniche dell’aggiudicazione, che registrano scarti significativi dalla graduatoria.

– Contratto B: variante che aumenta il valore di oltre il 20% senza un corrispondente deposito progettuale negli uffici tecnici.

– Lotto C: subappalto affidato a una società i cui soci risultano essere anche soci dell’aggiudicataria, come attestato dalle visure camerali.

Verifiche prioritarie

– Completezza e congruità delle motivazioni nelle determinazioni di affidamento e nelle varianti.

– Tempestività e trasparenza nelle pubblicazioni sui portali istituzionali.

– Coerenza tra lavori certificati, certificati di regolare esecuzione e mandati di pagamento.

– Eventuali conflitti di interesse nelle nomine tecniche.

Trasparenza metodologica

Il lavoro si basa esclusivamente su atti ufficiali consultati negli archivi pubblici e su documenti acquisiti agli atti. Non vengono formulate accuse: l’obiettivo è mettere a fuoco elementi che meritano accertamenti formali da parte degli organi competenti, nel pieno rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sulla privacy.

