Indagine su appalti pubblici e fondi europei: anomalie e nodi da chiarire

Un'inchiesta che mette a confronto rapporti OLAF, atti ANAC e visure del registro imprese per ricostruire possibili falle nel sistema degli appalti finanziati con fondi europei

C’è un filo che ricorre in diverse gare pubbliche cofinanziate con fondi europei: discrepanze nella documentazione, varianti contrattuali poco motivate e reti di rapporti societari che tornano spesso. Questa inchiesta ricompone quel filo partendo da atti ufficiali — bandi, delibere, visure camerali, rapporti di controllo — per capire dove è necessario scavare più a fondo e quali scenari potrebbero emergere.

Fonti consultate
– Rapporto OLAF 2024 (capitolo sulle frodi negli appalti cofinanziati)
– Delibere e provvedimenti ANAC 2023-2025
– Visure e bilanci depositati al Registro delle imprese
– Bandi, contratti, varianti e determinazioni pubblicate sui portali di trasparenza degli enti locali
– Estratti di atti giudiziari e richieste documentali acquisite agli atti

Sintesi delle anomalie riscontrate
– Criteri di selezione applicati in modo non coerente: nelle valutazioni tecniche emergono scarti rispetto ai punteggi e alle soglie pubblicate.
– Pubblicazioni corrette solo in ritardo o integrate senza una spiegazione ufficiale.
– Varianti che aumentano il valore delle commesse senza adeguata documentazione tecnica a supporto.
– Subappalti affidati a società con partecipazioni incrociate o soci in comune, come risultano dalle visure camerali.
– Pagamenti anticipati rispetto alla completa rendicontazione tecnica prevista nei capitolati.

Ricostruzione dai documenti
I verbali e le determinazioni mostrano una sequenza ricorrente: bando pubblicato, aggiudicazione provvisoria, deposito di contratti che presentano differenze non motivate e, successivamente, varianti che riallineano importi e prestazioni. In più casi le visure e i bilanci consultati rivelano legami societari tra aggiudicatari e subappaltatori, mentre i mandati di pagamento sembrano anticipare fasi di rendicontazione non concluse. Questi elementi non costituiscono di per sé una prova di illecito, ma giustificano verifiche incrociate e approfondite.

Chi è coinvolto
Dai documenti emergono tre soggetti principali: gli enti locali appaltanti (con delibere e determinazioni), le imprese aggiudicatarie (insieme a controllate e subappaltatrici) e i consulenti tecnici incaricati per perizie e certificazioni. In vari casi risaltano nomine affidate a professionisti con rapporti societari preesistenti con fornitori, situazione che richiede verifiche su possibili conflitti d’interesse.

Possibili conseguenze, se le anomalie venissero confermate
– Amministrative: avvio di verifiche interne, richieste di chiarimento e sanzioni da parte degli organi di controllo.
– Contabili: recupero di somme o rettifiche nella rendicontazione dei fondi europei.
– Giudiziarie: approfondimenti penali qualora emergessero profili di illiceità.
– Operative: ritardi o riprogrammazioni delle opere, con ricadute su cantieri e servizi.

Passi già avviati e prossime azioni decisive
Sono già state inoltrate segnalazioni e le autorità nazionali ed europee hanno richiesto documenti. Per chiarire la situazione saranno fondamentali:
– acquisizione integrale di contratti e varianti dai fascicoli amministrativi;
– confronto tra visure societarie e mandati di pagamento per ricostruire i flussi finanziari;
– richieste formali di chiarimento ad ANAC e alla Direzione per la gestione dei fondi europei;
– audizioni di funzionari e responsabili, con diritto di replica per gli interessati;
– ispezioni tecniche e sopralluoghi per verificare la corrispondenza tra opere eseguite e quanto rendicontato.

Esempi concreti, dove la documentazione lo consente
– Bando A: i criteri di punteggio pubblicati non trovano spiegazione nelle schede tecniche dell’aggiudicazione, che registrano scarti significativi dalla graduatoria.
– Contratto B: variante che aumenta il valore di oltre il 20% senza un corrispondente deposito progettuale negli uffici tecnici.
– Lotto C: subappalto affidato a una società i cui soci risultano essere anche soci dell’aggiudicataria, come attestato dalle visure camerali.

Verifiche prioritarie
– Completezza e congruità delle motivazioni nelle determinazioni di affidamento e nelle varianti.
– Tempestività e trasparenza nelle pubblicazioni sui portali istituzionali.
– Coerenza tra lavori certificati, certificati di regolare esecuzione e mandati di pagamento.
– Eventuali conflitti di interesse nelle nomine tecniche.

Trasparenza metodologica
Il lavoro si basa esclusivamente su atti ufficiali consultati negli archivi pubblici e su documenti acquisiti agli atti. Non vengono formulate accuse: l’obiettivo è mettere a fuoco elementi che meritano accertamenti formali da parte degli organi competenti, nel pieno rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sulla privacy.

