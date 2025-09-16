Indagine sul decesso causato dall'uso del taser da parte delle forze di polizia

Un tragico episodio si è verificato a Massenzatico, dove un uomo di 41 anni è deceduto dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento della polizia avvenuto nelle prime ore del mattino di lunedì 15 settembre. Questo evento ha riacceso il dibattito sull’uso di questa arma, che, pur essendo definita non letale, ha già causato diversi decessi in Italia.

La vittima, al momento del fermo, si trovava in uno stato di agitazione e, nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscita a superare la crisi. Le autorità hanno avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo.

Il contesto dell’uso del taser

Questo incidente segna il terzo decesso in meno di un mese legato all’utilizzo del taser, dopo le morti di Gianpaolo Demartis a Olbia e di Elton Bani nell’area di Genova. La pistola elettrica, progettata per dissuadere senza ricorrere a misure estreme, è stata oggetto di critiche per la sua potenziale pericolosità, specialmente quando utilizzata su persone con problemi cardiaci o sotto l’effetto di sostanze.

Le dichiarazioni delle autorità

Giuseppe Tiani, segretario generale del SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), ha ribadito l’importanza del taser come strumento necessario per gestire situazioni violente. Secondo Tiani, le polemiche riguardo all’uso del taser non dovrebbero servire come pretesto per attaccare le forze di polizia, che svolgono un lavoro complesso e delicato. Ha definito ingiustificato il paragone tra il taser e la tortura, un’accusa sollevata dalla garante dei detenuti della Sardegna, Irene Testa, dopo la morte di Demartis.

Le implicazioni legali e sanitarie

Il crescente numero di decessi collegati all’uso del taser ha portato a una rivalutazione della sua definizione come arma non letale. Le scariche elettriche, che possono raggiungere i 50.000 volt, possono risultare fatali per soggetti con condizioni cardiache compromesse. Recentemente, un deputato ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno, Piantedosi, sottolineando la necessità di riconsiderare l’uso del taser alla luce dei decessi recenti.

Le risposte del governo

Nonostante i recenti eventi tragici, il ministro Piantedosi ha affermato che non esiste un legame diretto tra il taser e i decessi, continuando a sostenere l’arma come un elemento essenziale per le forze dell’ordine. Ha definito il taser come uno strumento difensivo e dissuasivo, affermando che non dovrebbe essere oggetto di polemiche ideologiche infondate.

Il panorama internazionale e le statistiche

Negli Stati Uniti, dove il taser è in uso dal 2000, sono stati registrati oltre mille decessi collegati all’uso di questa arma dal 2001 al 2018, come evidenziato da Amnesty International. Gli studi medici suggeriscono che l’uso del taser può avere esiti fatali, soprattutto in individui con disturbi cardiaci o che si trovano in situazioni di stress fisico.

Nonostante i rischi, il governo italiano sembra intenzionato ad ampliare l’uso del taser nel paese, ignorando le preoccupazioni espresse dalla comunità medica e dalle organizzazioni per i diritti umani. La questione solleva interrogativi etici e legali sull’uso di armi potenzialmente letali da parte delle forze dell’ordine e sulla protezione dei diritti dei cittadini.