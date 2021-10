Per chi è prevista e quanto è stata prolungata l'indennità di quarantena Covid equiparata alla malattia? Le risposte a tutte le domande.

Per chi è prevista e quanto è stata prolungata l’indennità di quarantena Covid equiparata alla malattia? Le risposte a tutte le domande sul decreto fiscale in via di approvazione.

Indennità di quarantena Covid equiparata alla malattia: atteso il nuovo decreto fiscale

Pronto il nuovo decreto fiscale con una serie di norme dedicate al mondo del lavoro. Dopo l’incontro tra Mario Draghi e i sindacati, è trapelato che il governo rifinanzierà la cassa integrazione Covid per altre tredici settimane. Per i sindacati è un risultato molto importante. Sarà anche predisposto un fondo per l’indennità da quarantena, che permetterà di equiparare a malattia l’assenza da lavoro causata da quarantena. Questa misura era già stata applicata nel 2020, ma per il 2021 l’Inps aveva annunciato la sospensione in quanto il governo non aveva trovato le risorse necessarie per rifinanziarla.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e il nodo Green pass, le parti sociali hanno richiesto di valutare un ulteriore abbassamento dei prezzi dei tamponi.

Indennità di quarantena Covid equiparata alla malattia: fondo di 800 milioni di euro

Il decreto rifinanzierà la Cassa integrazione Covid fino alla fine dell’anno, per scongiurare i licenziamenti. “Hanno confermato e accolto la nostra richiesta di rifinanziare la Cassa integrazione Covid” ha dichiarato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil.

“Questo diventa un elemento alternativo ai licenziamenti. E abbiamo anche ribadito la necessità di trovare il modo che questo non ricorso al non licenziamento diventi un vincolo forte fino alla fine dell’anno” ha aggiunto. Arriverà anche un fondo di 800 milioni di euro per equiparare la quarantena da Covid alla malattia. Nel 2021 era stata sospesa la misura, ma ora verrà prolungata di altre tredici settimane.

Indennità di quarantena Covid equiparata alla malattia: per chi è prevista

L’indennità di quarantena arriva oggi, venerdì 15 ottobre, in Consiglio dei Ministri. Sarà inserita nel decreto fiscale e si punta ad estendere per altre 13 settimane. Secondo i sindacati, i lavoratori che potranno usufruire di questa misura sono gli impiegati nel terziario, nei servizi, nel commercio, nel tessile e nel sistema della moda.