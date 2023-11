Indi Gregory, un altro rinvio: le macchine che la tengono in vita non si spen...

I genitori della piccola Indi Gregory non si arrendono e ottengono un altro rinvio dalla Court of Appeal. In Italia è Simone Pillon a seguire le vicende della bambina.

Sospiro di sollievo per i genitori della piccola Indi Gregory, la bimba di 8 mesi nata con una grave malattia mitocondriale degenerativa incurabile. Le macchine che la tengono in vita non saranno staccate, almeno non per il momento.

L’annuncio di Simone Pillon

Simone Pillon, che segue la vicenda dei genitori di Indi Gregory in Italia, ha annunciato:

“Tutto rinviato. Domani ore 12.00 udienza in Court of Appeal. Nel frattempo attivate dall’Italia le procedure ex artt. 9 e 32 della Convenzione dell’Aja. I genitori di Indi ancora ringraziano di cuore l’Italia per quello che sta facendo. La speranza divampa”.

La storia di Indi Gregory

Indi Gregory è una bambina nata 8 mesi fa con una grave malattia mitocondriale degenerativa incurabile. La piccola è tenuta in vita dai macchinari ed è proprio su questo punto che i genitori e le associazioni pro vita si stanno battendo. L’avvocato Domenico Menorello, membro del Comitato nazionale di Bioetica, ha così chiarito la situazione all’agenzia stampa Dire:

“L’anticipazione della morte è sbagliata. Non si tratta di propinare cure sproporzionate, ma di seguire un percorso per questa bambina fino a quando sarà possibile con adeguate cure palliative. Qualsiasi interruzione volontaria della sua vita è un atto eticamente illecito, sia nei confronti della piccola che della sua famiglia. Non parliamo di accanimento terapeutico, perché ci sono almeno delle adeguate cure palliative che vanno assicurate e non sono quelle di una brutale interruzione della vita”.