India: 5 arresti dopo esplosioni vicino al Tempio d'oro

Nuova Delhi, 11 mag. (Adnkronos) – La polizia indiana ha arrestato cinque sospetti in relazione a una serie di esplosioni di bombe fatte in casa avvenute vicino al Tempio d'Oro di Amritsar, il santuario più sacro dello Sikhismo.

Gaurav Yadav, vice commissario di polizia nello stato del Punjab, ha dichiarato che le esplosioni del 6 e dell'8 maggio e l'ultima di ieri sera sono avvenute fuori dal tempio, che ospita le sacre scritture dello Sikhismo.

Nell'attentato di sabato scorso – ha riferito Yadav – uno dei sospetti ha fatto esplodere una bomba artigianale contenente circa 200 grammi di esplosivo dopo averla calata in un sacco dall'alto di un edificio. Il secondo ordigno è stata fatto esplodere in modo simile all'alba di lunedì, ha aggiunto, mentre non si conoscono dettagli sulla terza esplosione, né sul numero preciso di feriti.