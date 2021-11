India, allarme smog a Delhi: scuole chiuse per una settimana

A New Delhi lo smog ha raggiunto livelli preoccupanti, e per questo motivo le scuole rimarranno chiuse per una settimana, come ordinato dal governo.

A Delhi il livello di smog ha raggiunto vette allarmanti: a partire da lunedì 15 novembre le scuole rimarrano chiuse per una settimana. Previsto lo smart working per dipendenti pubblici e privati.

Nello stesso periodo è previsto lo smart working per i dipendenti pubblici, ed è consigliato anche ai dipendenti privati. Il governo sta valutando di imporre un lockdown a Delhi, per precauzione.

Scuole chiuse per smog a Delhi, un problema serio

Il problema dell’inquinamento non è sorto recenetemente, ma solo adopo aver registrato livelli preoccupanti, l’India ha deciso di intervenire.

L’attivista Aditya Dubey è stata tra le prime ha presentare una richiesta alla Corte Suprema, chiedendo che il Governo intervenisse, prima che fosse troppo tardi.

La concentrazione di PM2.5 nell’aria è 5 volte superiore in media alle raccomandazioni dell‘OMS, e secondo il World Air Quality Report, ogni anno 2 milioni di indiani muoiono per l’inquinamento atmosferico.

Scuole chiuse a Delhi, soluzioni contro lo smog

Proprio a causa dei dati citati precedentemente, dal 2018 New Delhi è la capitale più inquinata del pianeta, e per questo motivo il governo ha deciso di cercare una soluzione: due “Smog Towers“, alte 24 metri, ciascuna con 24 ventilatori giganti in grado di filtrare l’aria, restituendola pulita nel raggio di un chilometro.

Soluzione che però al momento non pare aver portato i frutti sperati.