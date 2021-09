India, bambine sfilano nude durante una parata per propiziare la pioggia: è polemica

In un remoto distretto dello Stato del Madhya Pradesh, colpito dalla siccità, le bambine sono state costrette a sfilare nude per propiziare la pioggia.

Tradizioni arcaiche fortemente radicate nella cultura dei più remoti villaggi del mondo lasciano indignati la comunità mondiale. Lo conferma quanto successo in India, dove alcune bambine di un distretto colpito dalla siccità sfilano nude per propiziare la pioggia. Il video è finito in rete, continua a circolare sui social e le polemiche non si arrestano.

India, bambine sfilano nude: un rituale per la pioggia

La cerimonia è avvenuta in un remoto distretto dello Stato del Madhya Pradesh, colpito dalla siccità, dove sei bambine sono state costrette a sfilare nude come rituale per favorire la pioggia assente da troppo tempo e più che mai necessaria per il loro sostentamento. Così nel distretto dell’India centrale, le sei bambine (alcune con neppure 5 anni d’età) vengono fatte sfilare nude in processione.

La pubblicazione del video fa discutere.

Le immagini mostrano le bimbe mentre fanno visita a tutte le capanne del villaggio, portando bastoni di legno sui quali sono appese delle rane. Dietro di loro le donne del villaggio, che cantano inni.

India, bambine sfilano nude: l’intervento della Commissione nazionale per la Protezione dei diritti dell’Infanzia

La Commissione nazionale per la Protezione dei diritti dell’Infanzia è prontamente intervenuta sulla questione, chiedendo alla polizia del distretto di fornire un resoconto sull’accaduto.

Immediata la replica degli agenti del luogo, i quali hanno fatto sapere di non aver ricevuto alcuna denuncia. Per questo motivo, stando a quanto hanno dichiarato finora, interverranno solo qualora si scoprisse che le bambine sono state costrette con violenza a sfilare. Secondo il commissario, infatti, tutti i genitori delle bambine hanno dato il consenso e hanno partecipato al rito.

“Gli abitanti di queste zone credono che questo sia un modo per garantirsi la benevolenza degli dei.

In casi come questi, possiamo solo spiegare l’inutilità della superstizione e tentare di far capire che con queste pratiche non si ottiene nulla”, ha commentato il commissario.

India, bambine sfilano nude: i riti del Paese

L’agricoltura indiana dipende in larga misura delle precipitazioni monsoniche.

Per garantire il sostentamento e propiziare le divinità, i cittadini locali spesso si dedicano a particolari rituali, dal bruciare cataste di cibo e sementi alle “nozze” di ranocchi, rane e asini, fino alle veglie con canti.