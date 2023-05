Una morte assurda in India, dove da quanto si apprende un bambino di 8 anni gioca con i cavi della corrente e muore: la tragedia si è verificata in strada a Kalyanapuram, nella provincia di Ambattur. In quelle circostanze si apprende che il piccolo di appena otto anni è rimasto fulminato ad Ambattur. Tutto sarebbe accaduto quando la vittima sarebbe entrata in contatto con un filo sotto tensione.

Bambino gioca vicino ai cavi della corrente e muore

I media che hanno dato la notizia spiegano che è successo mentre il bimbo giocava con i suoi amici per strada giovedì sera. Dopo l’arrivo di soccorritori e polizia il bambino morto è stato identificato come Dhashvanth D., 8 anni. La vittima frequentava la terza classe in una scuola privata ad Ambattur. E si apprende che suo padre Ganesh lavora come dattilografo nell’ufficio del registro secondario. La famiglia di Dhashvanth risiede a Kalyanapuram. La polizia ha spiegato che giovedì sera Dhashvanth e i suoi amici del quartiere stavano giocando per le strade, solo che c’erano state piogge e vento forte in alcune parti di Ambattur e Avadi.

La pozzanghera e il cavo spezzato nascosto

Dhashvanth aveva calpestato una pozza d’acqua in cui era immerso un cavo fatto staccare e cadere dal vento ed è rimasto folgorato all’istante. I soccorritori e gli agenti hanno raggiunto il posto e condotto il piccolo al Kilpauk Medical College and Hospital dove è stato dichiarato morto all’arrivo. Sulla salma verrà effettuata l’autopsia.