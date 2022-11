India, bambino di 8 anni uccide cobra mordendolo

India, un cobra è morto dopo essere stato ucciso a morsi da un bambino di soli 8 anni.

Un bambino di 8 anni ha ucciso a morsi un cobra che lo aveva attaccato. Al momento dell’aggressione il piccolo stava giocando nel cortile di casa sua. L’episodio è avvenuto in un lontano villaggio del Pandarpadh, situato nella regione centrale del Chhattisgarh, in India.

È stato lo stesso ragazzino a raccontare la vicenda nel corso di un’intervista a The New Indian Express: “Il serpente si è avvolto intorno alla mia mano e mi ha morso. Stavo soffrendo molto”. Il tutto si è consumato in pochi istanti. Dopo essere stato morso, il bambino ha fatto lottato per liberarsi dal serpente, che avrebbe potuto ucciderlo.

India, bambino uccide cobra: “L’ho morso forte due volte”

Visto che il cobra non aveva alcuna intenzione di allentare la presa, il bambino ha tentato un gesto estremo: “Dato che il rettile non si è mosso quando ho cercato di scrollarlo di dosso, l’ho morso forte due volte – ha detto – È successo tutto in un lampo”.

Il ragazzino si è salvato

Dopo soli due morsi il cobra è morto, mentre il piccolo si è salvato. Come informa La Stampa, dopo essere stato portato dai genitori in ospedale per opportuni controlli medici, si è scoperto che il bambino aveva subito un morso secco dal cobra: in poche parole il serpente non aveva rilasciato il veleno al momento dell’attacco.