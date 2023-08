India-Cina: Modi e Xi, 'intensificare sforzi per allentare tensione ai confini'

India-Cina: Modi e Xi, 'intensificare sforzi per allentare tensione ai c...

Johannesburg, 25 ago. (Adnkronos) – Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno concordato di ''intensificare gli sforzi'' per allentare le tensioni al confine conteso. A margine del vertice Brics a Johannesburg, in Sudafrica, Modi e Xi hanno avuto un raro incontro faccia a faccia da quando uno scontro mortale ha messo a dura prova le relazioni più di tre anni fa. Lo ha detto ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri indiano Vinay Kwatra. Modi ''ha sottolineato che il mantenimento della pace e della tranquillità nelle aree di confine, nonché l'osservazione e il rispetto della Lc sono essenziali per la normalizzazione delle relazioni India-Cina", ha affermato Kwatra.

Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che i due leader ''hanno avuto uno scambio di opinioni sincero e approfondito sulle attuali relazioni Cina-India''. Nella nota si legge anche che ''il presidente Xi ha sottolineato che il miglioramento delle relazioni Cina-India è utile agli interessi comuni dei due paesi e dei due popoli. Le due parti dovrebbero tenere presente gli interessi generali delle loro relazioni bilaterali e gestire adeguatamente la questione dei confini in modo da salvaguardare congiuntamente la pace e la tranquillità nella regione di confine''.