Marito e moglie indiani, residenti in una fattoria, si sono suicidati con una ghigliottina, facendo rotolare le teste in un altare di fuoco.

India, coppia si suicida con ghigliottina: le teste in un altare di fuoco

Marito e moglie indiani, residenti in una fattoria del villaggio di Vinchhiya, si sono suicidati con una ghigliottina. Hemubhai Makwana, 38 anni, e sua moglie Hansaben, 35 anni, si sono tolti la vita dopo aver costruito il marchingegno. La coppia meditava da tempo di compiere un rito sacrificale rispettando alcuni criteri. La ghigliottina non è stata azionata solo per tagliare le loro teste, come ha spiegato l’ispettore di polizia Indrajeetsinh Jadeja, ma con lo scopo di seguire una ritualità sacra. Dopo aver fatto calare la lama, le teste recise sono rotolate in un altare di fuoco, dove sono bruciate.

Il rituale preparato nei dettagli

Marito e moglie avevano iniziato da settimane a procurarsi il materiale che serviva per costruire la ghigliottina e avevano seguito delle istruzioni su un sito. Hanno poi preparato un altare di fuoco in cui far finire le loro teste. Tutto è andato secondo i piani. I corpi sono stati trovati ai piedi della ghigliottina, mentre le teste semicarbonizzate a pochi metri di distanza. I due hanno lasciato un biglietto in cui chiedevano di prendersi cura dei genitori anziani e dei figli.