India, edificio di 3 piani crollato a Kasturi Nagar: non si registrano feriti né vittime

India, edificio di 3 piani crollato a Kasturi Nagar: non ci sono stati feriti né vittime

Nella giornata di giovedì 7 ottobre, un edificio di tre piani è improvvisamente collassato su se stesso a Doctors Layout, a Kasturi Nagar, area residenziale situata nel nord est del Bengaluru, capoluogo del distretto urgano di Bangalore, nello stato federato del Karnataka, in India.

L’incidente è stato immortalato in un video, condiviso sui social media e rapidamente diventato virale, nel quale è possibile osservare le persone del posto che si davano alla fuga mentre la struttura crollava.

Sulla base delle informazioni diramate dalle autorità competenti, il cedimento non ha causato vittime né feriti.

Le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto hanno riferito che l’appartamento Sunshine, costruito da AN builders e dal quale ha avuto origine il crollo, aveva iniziato a mostrare segni di cedimento sin dalla mattinata di giovedì 7.

Nel pomeriggio, poi, la struttura è completamente franata.

Alcuni degli abitanti che risiedono in zona sono riusciti a liberare le proprie abitazioni prima del tragico evento mentre molti altri sono stati filmati mentre scappavano dalla zona durante il crollo.

In considerazione della denuncia presentata alla polizia, è stato notificato che l’edificio aveva otto appartamenti. Di questi, tre appartamenti erano occupati al momento dell’incidente.

Il permesso relativo alla costruzione dell’edificio è stato rilasciato nel novembre 2012 e, nel novembre 2014, gli appartamenti erano pronti per la vendita.

A quanto si apprende, tuttavia, il proprietario dell’edificio avrebbe aggiunto dei piani illegalmente. Le autorità, quindi, stanno indagando.

Nel frattempo, il commissario capo del BBMP, Gaurav Gupta, ha incaricato una commissione composta da militari e ingegneri di effettuare una ricognizione degli edifici fatiscenti e presentare una relazione entro 15 giorni.

India, edificio di 3 piani crollato a Kasturi Nagar: episodi analoghi

La drammatica circostanza che si è verificata nell’area di Kasturi Nagar rappresenta il terzo episodio che ha riguardato il crollo di un edificio in India, in appena due settimane.

Il 27 settembre, un edificio fatiscente di 70 anni e con tre piani è crollato in Subbaraju Layout di Lakksandra, nei pressi della stazione di polizia di Adugodi.

Il 30 settembre, poi, il maltempo ha provocato la frana di un edificio di otto piani a Shimla, che ha seriamente danneggiato due strutture adiacenti al palazzo.