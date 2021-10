India, edificio di otto piani crollato a Shimla: non si registrano vittime o feriti

In India, un edificio di otto piani è crollato a Shimla: le autorità hanno riferito che l’evento non ha causato vittime né feriti.

In India, un edificio di otto piani è crollato a Shimla, a causa di una frana scaturita dalla recente ondata di maltempo che si è abbattuta nella zona. A quanto si apprende, l’evento non ha provocato feriti.

Nella giornata di giovedì 30 settembre, un edificio di otto piani è improvvisamente crollato a Shimla, capitale dello stato federato Himachal Pradesh, in India. Il crollo è stato innescato da una frana indotta dalle recenti e abbondanti piogge che hanno colpito la città nel corso degli ultimi giorni del mese di settembre.

Il cedimento del palazzo ha danneggiato anche due strutture a esso adiacenti, secondo quanto riferito nella giornata di venerdì 1° ottobre da un alto funzionario afferente alla gestione dei disastri.

Nonostante la gravità dell’evento, è stato riferito che il crollo non ha causato vittime né feriti.

In merito alla drammatica circostanza, si è espresso il Direttore dell’Autorità statale per la gestione dei disastri dell’Himachal Pradesh, Sudesh Kumar Mokhta. Il direttore ha spiegato che la costruzione di otto piani situata a Ghoda Chowki, nelle vicinanze del palazzo di Hali, a Shimla, è crollato nel pomeriggio di giovedì 30 settembre per una frana provocata dalle incessanti piogge che hanno travolto la città in cui si è verificato l’incidente.

In concomitanza con il cedimento della struttura, sono rimasti coinvolti nell’evento anche altri due edifici, entrambi composti da due piani. Secondo quanto riferito da Sudesh Kumar Mokhta, i due edifici sono stati danneggiati durante l’incidente.

Il Direttore dell’Autorità statale per la gestione dei disastri dell’Himachal Pradesh, inoltre, ha riferito che il distretto ha erogato 10.000 rupie indiane come aiuto finanziario immediato da destinare agli occupanti delle costruzioni andate distrutte.

#HimachalPradesh: An eight storey building collapsed at Kachi Ghati in #Shimla. No one was injured and no loss of life reported as the administration had vacated the building in advance. pic.twitter.com/89ouLZdTLN

— TOIChandigarh (@TOIChandigarh) September 30, 2021