India, edificio va in fiamme a New Delhi: ci sono almeno 27 morti

Un terribile incendio ha colpito un edificio nella zona est di New Delhi, in India. Il bilancio è drammatico: sono stati accertati almeno 27 morti

Un pauroso incendio è divampato in un edificio situato nella zona est di New Delhi, la capitale dell’India. Le vittime accertate al momento sono 27, ma moltissime persone sono ricoverate negli ospedali della zona con gravi ustioni. Molte di loro sono in gravissime condizioni si salute e stanno combattendo tra la vita e la morte.

India, pauroso incendio divampato a New Delhi: il bilancio delle vittime

Il devastante incendio è divampato nella serata di ieri, venerdì 13 maggio, nella zona est di New Delhi, in particolare in un edificio vicino alla fermata metropolitana di Mundka. Si tratta di uno dei più brutti incendi capitati in India negli ultimi anni e, sfortunatamente ha riguardato un edificio privo di scale di sicurezza. In quell’edificio di quattro piani, addirittura, non era presente alcun estintore. L’incendio è scoppiato al primo piano per poi propagarsi nel resto della struttura, alcune persone, per evitare le fiamme, hanno deciso di buttarsi dalle finestre.

Al momento sono state confermate 27 vittime.

L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia

La polizia ha già provveduto ad arrestare i due proprietari dell’edificio. I vigili del fuoco hanno lavorato, per provare a spegnere le fiamme, per tutta la notte, mentre i famigliari di coloro che lavoravano all’interno della struttura si sono riversati all’esterno di essa per avere notizie.