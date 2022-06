India, estratto vivo dopo quattro giorni bimbo caduto in un pozzo

Roma, 15 giu. (askanews) – In India i soccorritori sono riusciti a salvare dopo 4 giorni Rahul Sahu, 10 anni, bambino caduto a 24 metri di profondità in un pozzo nel cortile di casa nello Stato centrale di Chhattisgarh. Per tirarlo fuori è stato scavato un tunnel parallelo al pozzo; le operazioni a cui ha partecipato anche l’esercito sono state complicate dal maltempo e dalla presenza di serpenti velenosi e scorpioni disturbati dallo scavo.

Il bambino è vivo ma in ospedale.

Immagini Afp