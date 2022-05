India, fanno causa al figlio per non aver dato loro un nipote

Una coppia di coniugi, in India, non riesce ad avere un figlio. I genitori di lui, quindi, gli fanno causa e chiedono oltre 600mila euro di risarcimento.

Una coppia di indiani ha fatto causa al figlio perchè dopo 6 anni di matrimonio non è riusciti a dare loro un nipote. Qualora dovessero vincere la causa, alla coppia spetterebbe un risarcimento di oltre 600mila euro.

India, fanno causa al figlio perchè non riesce a dare loro un nipote

Sembrerà assurda questa vicenda ma è reale ed è stata riportata dalla Bbc. Lo stato indiano è quello dell’Uttarakhand, nell’India settentrionale. Sanjeev e Sadhana Prasad, rispettivamente 61 e 57 anni, hanno fatto causa al figlio in quanto non ha ancora dato loro un nipote. La causa, come riporta TgCom24, è stata intentata per “molestia mentale“.

Perchè la coppia di coniugi vuole per forza un nipote?

Il motivo per cui è stata fatta causa è perchè un nipote sarebbe il giusto risarcimento dopo che il figlio è stato mantenuto per tutta la vita.

Sanjeev, padre del ragazzo che dovrà affrontare la causa, ha dichiarato di aver speso tutti i risparmi per il figlio per non fargli mancare nulla. Tra le spese sostenute da Sanjeev anche la scuola per diventare pilota, il sostegno economico mentre era disoccupato e infine il costosto matrimonio nel 2016.

Le parole dei legali e dei coniugi

Sulla vicenda si sono espressi i legali della coppia che ha fatto causa al figlio dichiarando: “Diventare nonno è il sogno di ogni genitore.

E loro aspettano da anni“. I coniugi hanno invece affermato: “Almeno se abbiamo un nipote con cui trascorrere del tempo, il nostro dolore diventerà sopportabile“.