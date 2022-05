In India durante il volo di un aereo verso Andal quaranta passeggeri sono rimasti gravemente feriti per via delle forti turbolenze

India, forti turbolenze sul volo: 40 passeggeri feriti

Lo scorso 1 maggio l‘aereo Spice Boeing 737-800 partito da Mumbai (India) ha subito forti turbolenze durante il volo per Andal, e purtroppo quest’ultime hanno fatto registrare 40 feriti, di cui 14 passeggeri e 3 membri dell’equipaggio di bordo in gravi condizioni.

Secondo quanto riporta un rapporto della DGCA indiana, la compagnia di sicurezza aeroportuale, la maggior parte dei feriti avrebbe registrato lesioni alla testa, al collo, alla colonna vertebrale, alla spalla e alla fronte.

Dagli ultimi controlli effettuati sul jet, pare che la spia della cintura fosse accesa al momento dell’incidente. Continuano i sopralluoghi sull’aereo per escludere possibili responsabilità da parte di pilota e co-pilota.

Detriti e urla

In uno dei pochi video pubblicati sui social si vedono le immagini inequivocabili del forte impatto provocato dalla turbolenza sull’aereo e in particolar modo sui passeggeri.

Si sentono urla di adulti e bambini, volare detriti e valigie e scene della cabina inseguinata.

Dopo esser atterrato, l’aereo è stato messo in sicurezza, messo fuori servizo per riparazioni, ma soprattutto per accertamenti da parte della polizia locale.

Qui sotto potete recuperare il video di quanto accaduto.