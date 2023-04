India, grave incidente per un autobus di musicisti: 13 morti

29 persone sono rimaste ferite, alcune in gravissime condizioni. Gli incidenti stradale sono molto comuni in India.

A Pune, in India, un autobus diretto a Mumbai con a bordo un gruppo di musicisti è precipitato da un viadotto autostradale per alcune decine di metri all’interno di una gola.

13 persone sono morte nell’incidente dell’autobus in India

Le cause dell’incidente non sono ancora state accertate, ma il bilancio è drammatico: 13 morti e 29 feriti, alcuni dei quali in pericolo di vita, come dichiarato dai soccorritori.

In India, gli incidenti stradale sono comuni a causa della guida spericolata dei conducenti, delle pessime condizioni delle strade e dei veicoli obsoleti e poco sicuri. Molti di essi coinvolgono proprio gli autobus.

Nel settembre 2022, nei pressi del villaggio di Sawjian, nella regione del Kashmir, uno scuolabus è caduto in una gola di circa 75 metri, causando 11 morti e 29 feriti. Meno di un mese dopo, un autobus di persone dirette a un matrimonio è precipitato in un burrone per 500 metri nell’Uttarakhand: 25 persone sono morte, 20 sono state salvate.

L’11% degli incidenti mortali in strada avvengono in India

Secondo la Polizia, più di 110mila persone muoiono in incidenti stradale ogni anno nel Paese. Una studio della World Bank ha reso noto che, nonostante l’India abbia solo l’1% del totale dei veicoli al mondo, registra l’11% degli incidenti stradali mortali: una persona perde la vita ogni 4 minuti sulle strade indiane.

