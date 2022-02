Sta facendo molto scalpore in India, il caso delle donne che protestano perché vogliono indossare il velo a scuola ma l'istituto prevede la divisa

Sta facendo scalpore in India il caso delle donne che protestano perché vogliono indossare il velo e che sono guidate dalla giovane “pasionaria” islamica Muskaan Khan. Le donne in questione rivendicano il diritto di portare l’hijab o il velo a scuola nello stato del Karnataka, nell’India meridionale.

Le donne che vogliono indossare il velo: perché lo fanno e come si è diffusa la notizia

Il caso, che sembra essere di emancipazione al contrario, ha un suo fondamento identitario e religioso. Grazie ad un video ed a numerose foto che sono diventati virali sui social e che sono stati rilanciati dalla britannica BBC Muskaan è diventata il simbolo di proteste e manifestazioni.

Il braccio alzato di Muskaan che sfida il sistema nel nome della sua religione

Ma cosa è successo? La 19enne, che ha spesso il braccio alzato in segno di sfida, vuole entrare nel college dove studia.

Ebbene, in quei video c’è una folla minacciosa di uomini che la segue. Ma lei non si fa intimidire e inizia ad urlare che “Dio è Grande”. E l’esempio della 19enne è stato raccolto da tante altre donne. Le regole del college dopo l’arrivo del covid prevedono che a lezione si indossi l’uniforme di ordinanza, ma Muskaan è musulmana e il modulo di iscrizione firmato dai genitori degli studenti non dice nulla sull’hijab.

Le regole covid del college, l’allontanamento e le proteste: “Abbiamo insegnanti maschi”

La direzione ha escluso la giovane dalle lezioni per inadempienza formale e sono partite le proteste in piazza e nelle strade. Una delle studentesse ha spiegato ai media: “Abbiamo alcuni insegnanti maschi. Dobbiamo coprirci i capelli prima degli uomini. Ecco perché indossiamo l’hijab”.