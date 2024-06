India, il premier Modi ha giurato per il terzo mandato a Nuova Delhi

Nuova Delhi, 9 giu. (askanews) – Il primo ministro indiano Narendra Modi, leader del Bharatiya Janata Party (BJP), ha giurato oggi inaugurando così il suo terzo mandato. Modi è l’unico leader indiano dopo Jawaharlal Nehru ad essere stato rieletto per un terzo mandato consecutivo, dopo aver completato per intero i precedenti due. La cerimonia di giuramento si è svolta al Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale di Nuova Delhi.

Martedì, la coalizione guidata dal BJP, l’Alleanza Nazionale Democratica (NDA), ha vinto le elezioni generali con 293 seggi. Un risultato inatteso, poiché il BJP non ha ottenuto la maggioranza assoluta come previsto da diversi exit poll. Dopo un momento di indecisione iniziale, i leader della coalizione si sono convinti ad appoggiare Modi come leader della coalizione e candidato premier. Modi a sua volta ha ringraziato gli alleati, promettendo che l’NDA farà ogni sforzo per governare bene il Paese e portarlo avanti.

Il BJP ha ottenuto 240 seggi alle elezioni, 32 in meno rispetto ai 272 necessari per ottenere la maggioranza nel Parlamento indiano, composto da 543 membri. Tuttavia, due alleati chiave del BJP, il Telugu Desam Party (TDP) e il Janata Dal (United) (JD(U)), hanno conquistato 16 e 12 seggi ciascuno nei rispettivi Stati, spingendo l’NDA a superare comodamente il traguardo della metà.