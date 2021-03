India, incendio in un ospedale Covid: 10 vittime

Sono 10 le vittime dell'incendio avvenuto all'interno di un ospedale a Mumbai, in India: la situazione.

Una clinica di Mumbai, in India, è stata colpita durante le prime ore di venerdì 26 marzo da un gravissimo incendio. Fonti di polizia, citate dalla Cnn, parlano di almeno dieci pazienti morti. Il Sunrise Covid si trova al primo piano di un centro commerciale e ospitava circa 75/80 pazienti.

How many more deaths does this MVA government need to take safety precautions at all such hospitals and COVID centres.

We demand strict action against everyone responsible for not carrying out the safety audit.

MVA Government must own it up and take responsibility now. https://t.co/9oBc7jxJKP pic.twitter.com/TaD5XP5XSk

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 26, 2021