India, "Locus Amoenus": un giardino incantato all'ambasciata italiana

New Delhi, 30 mag. (askanews) – L’ambasciata d’Italia in India trasformata in un “giardino incantato”. Al ricevimento per la Festa della Repubblica a New Delhi, oltre mille partecipanti: la comunità italiana, imprenditori, autorità indiane, diplomatici e rappresentanti del mondo culturale per un evento tra musica, danza e made in Italy, con le proiezioni immersive dell’artista Franz Cerami che hanno creato un “Locus Amoenus”, un’oasi magica, in un dialogo onirico tra luce e buio, piante e colori, natura e città.

“È un’installazione che ci parla del giardino, un luogo comune alle culture, e l’albero è il simbolo della vita con le sue stagioni, le radici, i frutti, e la luce come forza e ispirazione insieme ai colori – ha detto Antonio Enrico Bartoli, Ambasciatore d’Italia a New Delhi – questo crea un’atmosfera magica e trasforma il giardino della residenza in un luogo incantato. Nel giardino ci sono degli ulivi e mi fa piacere che l’installazione li metta in evidenza perché sono simbolo della pace, cosa di cui in questo momento abbiamo tutti molto bisogno”.

Franz Cerami ha aggiunto: “Locus Amoenus non è una fuga dalla città. Non è un altrove. È la città nel giardino. È uno spazio urbano attraversato dalla vita contemporanea. Serve un nuovo concetto di natura: una natura che non esclude la realtà urbana, ma una natura che la include. Una natura che accoglie la complessità della nostra epoca e ci invita a una meditazione dentro la città”.