India, Modi verso terzo mandato: ma l'opposizione cresce

New Delhi, 4 giu. (askanews) – Una festa annunciata, ma con meno fasti del previsto. Il partito indiano Bharatiya Janata del primo ministro in carica Narendra Modi è in testa alle elezioni con oltre il 38% delle preferenze per la Camera bassa del Parlamento, ma l’opposizione guadagna consensi e si attesta attorno al 24%, restando a distanza di sicurezza dalla formazione dell’attuale capo del governo di Delhi. Si tratta ancora di risultati parziali, ma sembra ormai certo che Modi assumerà la carica di primo ministro per la terza volta.

Il partito del premier dovrebbe avere 298 seggi su 543 del parlamento, ben lontano dai 400 seggi promessi alla vigilia dal primo ministro. Il numero dei parlamentari dell’opposizione è aumentato in modo significativo a segnare un cambio di passo nella politica indiana.

Per questa tornata elettorale si sono recati alle urne 642 milioni di indiani di cui 312 milioni di donne. Le operazioni di voto per la Camera bassa del parlamento indiano si sono svolte in sette fasi dal 19 aprile al 1 giugno.