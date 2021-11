India, neonata abbandonata nelle fognature salvata per miracolo grazie a dei gatti

Una neonata di appena 12 giorni è stata salvata grazie ad un gruppo di gatti. La piccola era stata abbandonata nelle fogne.

Poteva finire in tragedia per una bambina di appena 12 giorni che è stata abbandonata nelle fognature della metropoli di Mumbai in India. La neonata, che sarebbe andata incontro a morte certa, è stata salvata miracolosamente grazie al miagolio di un gruppo di gatti che hanno lanciato l’allarme.

Pantnagar P.stn received a call from a good samaritan that a baby, wrapped in cloth, was dumped in a drain. He was alerted when the neighbourhood cats created a ruckus. the baby was rushed to Rajawadi by the Nirbhaya Squad of Pantnagar P.Stn & is now safe & recovering. pic.twitter.com/nEGSDCD6wz

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) November 15, 2021