India, quattro writers italiani arrestati ad Ahmedabad 

In India quattro writers italiani sono stati arrestati ad Ahmedabad per avere disegnato graffiti su due carrozze della metropolitana. Si tratta del 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto (Teramo), del 29enne Baldo Sacha di Monte San Vito (Ancona), del 21enne Daniele Stranieri di Spoltore (Pescara) e del 27enne Paolo Capecci di Grottammare (Ascoli Piceno).

L’accusa è quella di aver fatto disegni su due carrozze della metro della capitale del Gujarat, nella notte di sabato.

Tutto questo sarebbe avvenuto inoltre poche ore prima “dell’inaugurazione di un nuovo ramo della metropolitana da parte del premier indiano Narendra Modi”. Ai quattro writers viene contestato il danneggiamento di una proprietà pubblica con un danno stimato in 50 mila rupie (circa 600 euro).

Appartamento perquisito dagli agenti

In più si sarebbero introdotti in aree vietate al pubblico. Secondo i lanci delle agenzia i nostri concittadini si trovani in India con un visto turistico di un mese. I quattro erano arrivati a Mumbai da Dubai lo scorso mercoledì. Secondo quanto dichiarato dalla polizia nell’appartamento affittato dal gruppo sono state trovate numerose bombolette spray di vari colori. I quattro verranno trasferiti a Mumbai per gli adempimenti giudiziari di rito seguiti con attenzione dalla Farnesina.