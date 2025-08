India sorprende l'Inghilterra nel quinto Test con una prestazione straordinaria

Il quinto Test tra India e Inghilterra al The Oval ha preso una piega inaspettata, grazie a una prestazione straordinaria dei bowler indiani, Prasidh Krishna e Mohammed Siraj, che hanno ciascuno messo a segno quattro wicket. Venerdì si è rivelato un momento cruciale per l’India, che ha ridotto il vantaggio degli inglesi a soli 23 run dopo un inizio fulmineo della squadra di casa.

Ma cosa è successo esattamente durante questa giornata emozionante?

Resoconto della giornata

Il secondo giorno della sfida ha visto l’India rispondere con determinazione. Dopo una prima giornata difficile, i bowler indiani hanno limitato l’Inghilterra a 247 run, riaccendendo così le speranze di vittoria. La giornata è iniziata con l’India che riprendeva dal punteggio di 204-6, ma è stata subito ridotta a 224, grazie all’ottima performance del pacer Gus Atkinson, che ha colto cinque wicket nel suo primo Test dal mese di maggio. Ti immagini la pressione di giocare in un match così importante?

Il crollo della squadra indiana è stato nuovamente evidente: Karun Nair è stato eliminato per lbw a 57, e Washington Sundar è stato preso al volo per 26. Atkinson ha continuato a dominare, eliminando Siraj e Krishna senza concedere punti. Dall’altra parte, gli inglesi hanno mostrato un attacco aggressivo fin dall’inizio, con un’apertura di 50 run in sole sette overs, un record per la loro storia nei Test. Sarà stata la strategia giusta?

Il ribaltamento della situazione

Nonostante un avvio promettente, l’Inghilterra ha visto i suoi battitori principali cadere rapidamente. Dopo un buon inizio, Crawley e Pope sono stati eliminati, mentre Joe Root ha cercato di mantenere la calma, ma è stato colpito per lbw da Siraj a 29. La pressione è aumentata quando Krishna ha concluso la sessione con un wicket in più, portando il punteggio dell’Inghilterra a 247 all-out. Come si sentiranno ora i giocatori inglesi, dopo un inizio così forte?

Nel turno di battuta successivo, l’India ha reagito prontamente, spingendo oltre il punteggio inglese. Yashasvi Jaiswal ha brillato, chiudendo la giornata con 51 run, mentre la squadra ha terminato il giorno a 75-2, con un vantaggio di 52 run. Il match si sta rivelando avvincente e incerto, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi. Chi porterà a casa la vittoria finale?

Prospettive future

Con previsioni meteorologiche favorevoli per il giorno successivo, l’attenzione si sposta su come l’India continuerà a giocare. La folla al The Oval è attesa per assistere a un altro giorno di emozioni, in quello che si sta rivelando uno dei Test più entusiasmanti degli ultimi anni. La squadra indiana ha dimostrato una resilienza notevole durante tutta la serie, e ora tutto dipende dalla loro capacità di mantenere il ritmo e chiudere la partita a loro favore. Non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà domani!