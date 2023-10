India, straripa un lago glaciale: almeno 10 morti e oltre 80 dispersi

Roma, 5 ott. (askanews) – Almeno dieci morti e oltre 80 dispersi. É l’ultimo bilancio dell’alluvione in India dopo lo straripamento di un lago glaciale nello stato nordorientale del Sikkim.

“Le inondazioni hanno causato danni in quattro distretti dello Stato, spazzando via persone, strade e ponti”, ha dichiarato Himanshu Tiwari, portavoce dell’esercito indiano, dopo che il muro d’acqua si è abbattuto sulla valle. Le autorità hanno dichiarato che le strade sono state “gravemente” danneggiate e che 14 ponti sono stati spazzati via.

Il muro d’acqua si è spinto fino a valle, dove il fiume era già ingrossato a causa delle piogge monsoniche, danneggiando una diga e causando “gravi distruzioni”, ha dichiarato il governo dello Stato del Sikkim. I danni sono stati registrati a più di 120 chilometri di distanza e il primo ministro Narendra Modi ha promesso “tutto il sostegno possibile” per le persone colpite.

Il lago Lhonak si è ridotto di quasi due terzi, un’area equivalente a circa 150 campi da calcio (105 ettari).

Le violente inondazioni causate dallo scioglimento di laghi glaciali sono diventate sempre più frequenti con l’aumento delle temperature globali; e gli scienziati del clima hanno avvertito che rappresentano un pericolo crescente in tutta la catena montuosa dell’Himalaya.