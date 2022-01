Un tragico incidente ferroviario ha causato la morte di 9 persone. Decine i feriti, alcuni versano in gravi condizioni.

Treno espresso deraglia e si capovolge, causando la morte di 9 passeggeri: è successo in India. Il bilancio attesta decine di persone rimaste ferite, alcune delle quali versano in gravi condizioni.

Treno deraglia in India, la dinamica dell’incidente

Spaventoso incidente ferroviario avvenuto in India tra il pomeriggio e la sera di giovedì 13 gennaio.

Coinvolto un treno espresso passeggeri, che viaggiava lungo la tratta Bikaner-Guwahati. A bordo c’erano oltre 300 persone.

La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Resta da comprendere cosa abbia provocato il deragliamento del mezzo. Dalle prime indagini è emerso che la motrice del convoglio ferroviario è improvvisamente uscita dai binari trascinando con sé diverse altre carrozze.

Molti i passeggeri rimasti bloccati. Secondo il portavoce delle ferrovie indiane indiane, Rajesh Bajpai, 4 delle 12 carrozze sarebbero uscite dai binari.

Treno deraglia in India, i soccorsi e il bilancio

Tra i soccorritori anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere i passeggeri bloccati.

Per 9 di loro non c’è stato niente da fare. Cinquanta persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale.

Gli altri 250 passeggeri circa stanno bene, ma sono comprensibilmente sotto shock.

Treno deraglia in India, le cause

Restano da capire con esattezza le cause che hanno provocato il tragico incidente. L’accaduto ha riacceso le proteste legate alla scarsa sicurezza della rete ferroviaria indiana.

L’ultimo monitoraggio del National Crime Records Bureau (NCRB) attesta che nel 2020 quasi 12.000 persone sono morte in oltre 13.000 incidenti ferroviari di vario tipo in tutto il Paese.