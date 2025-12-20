India, un treno passeggeri investe branco di elefanti: 7 morti

Roma, 20 dic. (askanews) – Incidente ferroviario nel Nordest dell’India, un treno passeggeri ha investito un branco di elefanti, sette sono morti sul colpo.

L’impatto è avvenuto nello stato di Assam; cinque vagoni sono deragliati, secondo il portavoce delle ferrovie indiane non si registrano feriti. Le autorità hanno dichiarato che il macchinista ha cercato in tutti i modi di evitare l’impatto, azionando il freno d’emergenza, ma il treno ha comunque colpito alcuni elefanti.

Il treno era partito da Mizoram, vicino al confine con il Myanmar ed era diretto a Nuova Delhi.

La deforestazione e l’intensa urbanizzazione stanno costringendo gli elefanti fuori dai percorsi abituali, alla ricerca di cibo, esponendoli a pericoli.