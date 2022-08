Indietreggia per una foto ma non vede il dirupo e precipita, morto 77enne  

Un momento da immortalare con la sua compagna in vetta con lui e poi il dramma: indietreggia per la foto ma non vede il dirupo e precipita per 60 metri

In un momento di allegra distrazione indietreggia per una foto ricordo in quella location bellissima ma non vede il dirupo alle sua spalle e precipita, è morto così, in maniera assurda, un pensionato tedesco 77enne. L’uomo è caduto nel vuoto sotto gli occhi della sua compagna in Tirolo sulla cima a quota 2.870 metri del Greitspitz nel massiccio delle Alpi austriache Samnaun, vicino lal confine con la Svizzera.

Indietreggia per una foto e precipita

La polizia tirolese ha ricostruito l’accaduto: pare che la vittima fosse intenta a scattare una foto ricordo alla sua compagna in cima alla vetta. Lo scopo era immortalare il momento ma pare che l’uomo non abbia intuito che dietro di lui c’era uno strapiombo. Il terreno infatti non degradava con dolcezza, ma semlicemente finiva a picco su un burrone molto profonto ed irto di spuntoni di roccia.

Lo scatto alla compagna e poi il vuoto

Mentre cercava di scattare una foto alla compagna, una donna spagnola di 63 anni, il 77enne ha fatto qualche passo indietro mettendo infine il piede nel vuoto e precipitando. L’uomo è andato giù per 60 metri ed ogni soccorso è stato inutile. Il suo corpo senza vita è stato recuperato dall’elicottero della polizia con un verricello.