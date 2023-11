Indigo.ai lancia la nuova "Metodologia ad Agenti"

Milano, 28 nov. (askanews) – Intelligenza artificiale, competenza umana. Con un occhio sempre rivolto al futuro e all’innovazione. Binomio vincente che dal 2016, anno di fondazione, illumina il cammino di Indigo.AI, azienda nata tra i banchi del Politecnico di Milano dall’entusiasmo di cinque studenti. E da lì l’obbiettivo è sempre stato chiaro: aiutare le aziende a migliorare la relazione e la comunicazione con i propri utenti, usando gli strumenti più avanzati messi a disposizione dalla tecnologia e, in particolare, dall’Intelligenza Artificiale. Da qui la rivoluzione della customer experience con la Metodologia per Agenti, un nuovo e brillante approccio per migliorare l’efficienza e l’empatia dei chatbot. Abbiamo parlato con Enrico Bertino Chief AI Officer Indigo.ai:

“Indigo.ai è una piattaforma che permette alle aziende di entrare in relazione con i proprio consumatori e clienti. Abbiamo una piattaforma no-code, ossia dove non serve un expertise di programmazione per poterla usare, quindi chiunque può usarla e creare dei chatbot e assistenti virtuali di ultima generazione. Come molte delle idee dell’innovazione in intelligenza artificiale si parte dall’essere umano come comunica e quello che fa. In questo caso si è partiti dal fatto che la conoscenza in un’azienda non è mai concentrata in una sola persona, ma è diffusa in vari dipendenti e persone, ed ognuno fa qualcosa di cui è esperto. La metodologia per agenti abilita la stessa cosa anche all’interno dei chatbot”.

Una sfida tecnologica costante, continua, in parallelo con il mondo che cambia e con le nuove esigenze del mercato. E poi ancora, partner di primissimo piano consolidati sul panorama italiano e internazionale che certificano la bontà e l’ambizione del lavoro di Indigo. Un’ambizione che, come sempre accade in contesti di nuove tecnologie, ha bisogno però del sostegno istituzionale e normativo per poter tenere il passo rispetto ai competitor internazionali. E infine intervenuto Enrico Bertino Chief AI Officer Indigo.ai:

“La parte di regolamentazione è abbastanza critica, nel senso che l’Europa per prima sta iniziando a voler regolamentare in modo universale ed omogeneo. Il problema è che in ambito generativo è molto complesso riuscire a definire esattamente quello che un modello farà”.

Avvalendosi dell’intelligenza artificiale Indigo indica la strada verso un orizzonte nuovo e inesplorato. Dove uomo e macchina collaborano insieme per vincere le sfide del futuro.