Indipendenza Ucraina, Von der Leyen: Ue sempre al vostro fianco

Roma, 24 ago. (askanews) – La presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato un messaggio di sostegno all’Ucraina nel giorno in cui il Paese celebra la Giornata nazionale dell’indipendenza.

“Assieme a voi ricostruiremo le vostre città, mattone dopo mattone. E ripianteremo i vostri giardini e i vostri campi, seme dopo seme. Grazie al vostro sacrificio, i vostri bambini crescereanno in un’Ucraina giusta e libera. C’è molto da fare, ma possiamo farlo assieme.

L’Europa è on voi oggi e nel lungo termine”.

“State lottando per difendere la vostra sovranità e proteggere la vostra libertà davanti a una nuda aggressione. Vi siete mobilitati a tutti i livelli per difendere e provvedere ai bisogni del vostro paese. Non potremo mai eguagliare i sacrifici che fate ogni giorno. Ma possiamo e vogliamo essere dalla vostra parte. L’Unione europea è stata con voi dall’inizio di questa lotta, fornendo sostegno economico, militare e umanitario”.

(IMMAGINI EBS)