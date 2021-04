Indonesia, 87 i morti per le inondazioni

Salgono a 87 i morti per le inondazioni causate dal maltempo in Indonesia. Proseguono i piani di soccorso nei villaggi colpiti dalle frane.

Sale a 87 il numero dei morti per le inondazioni e smottamenti che hanno colpito l’Indonesia. Le squadre di soccorso per ore hanno recuperato corpi senza vita in molti villaggi spazzati via dai cicloni. Tanti i feriti e i dispersi.

In Indonesia cresce di ora in ora il numero dei morti per le inondazioni e frane causate dal maltempo. Le autorità locali registrano 87 decessi e il numero dei feriti e dispersi rimane tuttora ignoto, ma preoccupante.

Il lavoro delle squadre di soccorso per ore è stato ostacolato dal maltempo persistente, con cicloni che hanno reso quasi impossibili i piani di salvataggio.

Un funzionario del Timor Orientale, zona maggiormente colpita dalle frane e dai cicloni afferma che le vittime del piccolo Stato insulare siano 21, ma si resta in attesa delel operazioni di soccorso.

Raditya Jati, portavoce dell’Agenzia Nazionale per la mitigazione dei disastri ha detto che i soccorittori avrebbero recuperato almeno 20 vittime e 9 feriti nel vilaggio di Oyang Bayang.

In un altro villaggio, quello di Waiburak, le piogge torrenziali hanno fatto esondare i fiumi che hanno di conseguenza inondato con la loro acqua fangosa le vaste aree del ditretto di East Flores.

Centinaia di persone sono fuggite per vitare di esser spazzate via dalle inondazioni e dalle case sommerse.

Un altro centinaio di soccorritori ha aiutao le autorità, ma il maltempo, la mancanza di elettricità e le acqua gitate continuano a rendere difficoltose le strategie di salvataggio nelle altre aree colpite.