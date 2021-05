Indonesia, barca si ribalta mentre scattano un selfie: 9 morti tra cui 2 bambini

Le persone presenti sulla barca si sono spostate da un lato per farsi un selfie, fino a farla ribaltare. Il bilancio è di 9 morti, tra cui 2 bambini.

Una barca, sovraccarica di turisti, si è ribaltata in Indonesia mentre le persone stavano scattando un selfie. Il bilancio è di nove morti, tra cui due bambini. La tragedia è avvenuta lungo un bacino idrico nell’isola di Giava.

Barca si ribalta in Indonesia: 9 morti di cui 2 bambini

Le persone a bordo della barca stavano facendo una tranquilla gita turistica lungo il fiume. Purtroppo la giornata si è trasformata in una tragedia a causa di un selfie di gruppo. Le persone a bordo si sono spostate tutte da un lato per scattare la foto, facendo ribaltare l’imbarcazione. La tragedia è avvenuta lungo un bacino idrico a Boyolali, nell’isola di Giava, in Indonesia. Purtroppo il bilancio è di nove morti, tra cui due bambini.

Secondo le autorità locali, la barca aveva troppi turisti a bordo, molti più di quanto consentito, e questo probabilmente si è rivelato fatale. A bordo erano in venti e quando si sono spostati tutti da un lato è stato inevitabile che la barca si sia rovesciata di colpo, facendo cadere tutti in acqua.

Barca si ribalta in Indonesia: i sopravvissuti

Le persone sopravvissute alla tragedia, avvenuta sabato 15 maggio in Indonesia, sono solo undici e sono stati riportati a riva.

Per nove di loro purtroppo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori li hanno trovati in acqua privi di vita. Sette persone sono state immediatamente recuperate ma per individuare gli altri le operazioni sono andate avanti fino all’alba della giornata di oggi. Tra loro anche un bambino di un anno e mezzo e uno di 8 anni. “Le 20 persone hanno scattato un selfie sul lato destro, poi la barca ha perso l’equilibrio e si è ribaltata” ha spiegato il capo della polizia locale, che ha indagato su questa tragedia. “La causa dell’incidente è il sovraccarico della barca” ha aggiunto.

Barca si ribalta in Indonesia: le responsabilità

Gli inquirenti stanno cercando di valutare le responsabilità dell’equipaggio, che comprendeva anche un ragazzino di soli 13 anni, che al momento dell’incidente si trovava al timone della barca. Nessuno dei passeggeri sulla barca indossava i giubotti di salvataggio, proprio per questi alcuni di loro sono morti annegati. Non si tratta della prima tragedia di questo genere in Indonesia. Gli incidenti in barca sono molto comuni a causa degli standard di sicurezza particolarmente permissivi.