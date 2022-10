Milano, 4 ott. (askanews) – Centinaia di candele accese e una preghiera di massa fuori dallo stadio Kanjuruhan, a Malang, in Indonesia. I tifosi dell’Arema FC e le comunità locali si sono riuniti per ricordare la tragedia allo stadio dove 131 persone sono rimaste uccise questo fine settimana in una delle più grandi tragedie della storia del calcio.