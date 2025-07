Indonesia, erutta ancora il Laki-Laki, colonna di cenere di 18 km

Nangahale (Indonesia), 7 lug. (askanews) – Una colonna di cenere alta circa 18 km in cielo. Spettacolari e allo stesso tempo spaventose le immmagini dall’Indonesia dopo l’eruzione del Monte Lewotobi Laki-Laki, un vulcano alto 1.584 metri sull’isola turistica di Flores.

Decine di voli cancellati per e dalla popolare isola di Bali a causa della sua attività già nelle scorse settimane.

“Si è verificata un’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki, con l’altezza della colonna di cenere osservata che ha raggiunto circa 18.000 m sopra la cima”, ha dichiarato l’agenzia vulcanologica in un comunicato, avvertendo della possibilità di pericolose inondazioni di ‘lahar’ – simile a una colata di fango o di detriti di materiali vulcanici – in caso di forti piogge, in particolare per le comunità vicine ai fiumi.

Secondo il responsabile dell’agenzia geologica, Muhammad Wafid, il livello di attività del vulcano è “molto alto, caratterizzato da eruzioni esplosive e scosse continue”. I residenti sono stati invitati a rimanere ad almeno sei chilometri di distanza dal vulcano e a indossare mascherine per proteggersi dalla cenere vulcanica.

Nelle scorse settimane per altre eruzioni la cenere è piovuta su diverse comunità intorno al vulcano e ha costretto all’evacuazione di almeno una città.