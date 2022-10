Indonesia, giocatori dell’Arema FC pregano per morti allo stadio

Roma, 3 ott. (askanews) – I giocatori dell’Arema FC si sono radunati davanti a un memoriale improvvisato fuori dallo stadio Kanjuruhan, a Malang, in Indonesia, dove almeno 125 persone soo rimaste uccise e oltre 300 sono rimaste ferite, dopo che migliaia di tifosi della squadra di casa hanno invaso il campo per protestare per la sconfitta contro gli acerrimi rivali del Persebaya Surabaya e la polizia ha risposto con gas lacrimogeni.

All’interno dello stadio uno scenario di distruzione con transenne buttate giù, scarpe, bottiglie e oggetti abbandonati sul campo.