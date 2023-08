Indonesia, la gara sui pali per la festa dell'Indipendenza

Milano, 17 ago. (askanews) – Centinaia di indonesiani hanno partecipato a una gara di arrampicata su palo in occasione delle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza del paese. Decine di squadre si arrampicano su 50 pali scivolosi per ritirare i premi posti in cima.